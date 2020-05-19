2020-05-19 | 16:20
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كشفت الاتحادات التي تقدمت بشكوى الى الاولمبية الدولية بشأن الحسابات الختامية للجنة الأولمبية، أن يوم امس شهد حدوث اخطر عملية تحايل على القانون في منزل رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي.
وتقدمت الجودو والفروسية والرماية والسباحة وكرة السلة بالإضافة الى أعضاء في الجمعية العمومية، بشكوى الى الاولمبية الدولية حول الحسابات الختامية للسنوات الاربع الماضية، مؤكدة انهه لم تتم مناقشة الحسابات في اجتماع رسمي من اجل المصادقة عليها، بحسب بيان الاتحادات.
وذكر بيان عن هذه الاتحادات تلقته الخليج 365، إن "رعد حمودي استغل وجود وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في منزله بالأمس كغطاء امام بعض الاتحادات للمصادقة على الحسابات المطلوبة".
وأضاف ان "العملية هي اخطر عملية تحايل على القانون لتمرير الحسابات، مما يؤكد طريقة مصادقتها غير قانونية وجود شبهات في مضمونها".
وأوضح البيان ان "الاتحادات التي صادقت بهذه الطريقة قد اشتركت في هذا التحايل وان الموضوع سيكون امام اللجنة الاولمبية الدولية"، داعياً درجال الى "تحقيق برنامجه المنشود الا وهو تغيير المنظومة الرياضية برمتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحادات المعترضة: حمودي استغل درجال كغطاء لتمرير الحسابات الختامية للأولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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