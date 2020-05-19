إصابات كورونا تتخطى حاجز 124 ألف إصابة في إيران

وجاء في بيان وزارة الصحة، إنه "تم تسجيل 2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 124606، من بينهم 2698 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة، وبالتالي يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7119".وأشار البيان إلى" ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 97173، فضلاً عن إجراء 716176 فحص تشخيص لكورونا في إيران حتى اليوم".

وأوضح أنه "لم يتم رصد أي حالة وفاة في 10 أقاليم إيرانية من أصل 31 إقليماً، فيما لا يزال الوضع الصحي في إقليم خوزستان عند العلامة الحمراء".

