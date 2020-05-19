نائب يدعو الكاظمي لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الحرائق في الحقول الزراعية

دعا نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب نايف الشمري، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للتنسيق لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع رئاسة مجلس النواب للتحقيق بحوادث الحرائق التي طالت وتطال الحقول الزراعية في عدة محافظات.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "حوادث حرق حقول محصول الحنطة في محافظات الوسط والجنوب والمحافظات الغربية هو أمر يثير القلق ويعيد الى الاذهان سيناريوهات سابقة حصلت بنفس الطريقة في استهداف حقول الدواجن وأحواض الاسماك والحقول الزراعية بعد اي اعلان للاكتفاء الذاتي وتغطية الحاجة المحلية".



وأضاف إننا "في لجنة الامن والدفاع في متابعة مستمرة لهذه الحوادث مع الجهات المعنية، كما اننا لا نريد ان نسبق الأحداث، او القاء التهم جزافا لخطورة وحراجة الموقف، لكن جميع التفسيرات واردة مابين ان تلك الحوادث بفعل فاعل لمشاكل عشائرية او شخصية او عداوات والبعض الاخر نتيجة للإهمال الشخصي او ربما تكون تلك الحرائق عمل مخطط ومدبر له من مافيات متنفذة خارجية وداخلية لاستهداف الاقتصاد العراقي وضمان الهيمنة على السوق من قبل تلك المافيات الفاسدة".



وأكد الشمري، ان "الوضع خطير جدا، والخسائر التي تكبدها الفلاحين حتى الان تجاوزت مليارات الدنانير، وهي في زيادة مع استمرار هذا المسلسل التخريبي دون رادع او معالجة، بالتالي فان رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة مطالب بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب بشكل عاجل وفوري لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع اللجان المعنية في البرلمان للتحقيق بتلك الحوادث ومحاسبة المتورطين فيها".

