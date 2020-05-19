غداً.. اجتماع مرتقب لحسم مصير دوري الكرة الممتاز

رياضة 2020-05-19 | 14:21 661 مشاهدة حددت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم غدٍ الأربعاء، موعداً لاجتماع أعضائها مع ممثلي اندية الدوري الممتاز لحسم مصير دوري الكرة الممتاز لموسم 2019/ 2020.



وأضافت "سيكون الاجتماع مغلقاً أمام جميع وسائل الإعلام، وذلك بسبب تعليمات خلية الأزمة الحكومية لمنع التجمعات بسبب فايروس

وذكرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان تلقته الخليج 365، ان "الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، دعت ممثلي الاندية المشاركة في دوري الكرة الممتاز إلى الاجتماع التشاوري بمقر اتحاد الكرة يوم غد الاربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة مستقبل الدوري بعد الإعلان عن الموعد المفترض لاستئناف المسابقة بالثالث من شهر تموز المقبل".وأضافت "سيكون الاجتماع مغلقاً أمام جميع وسائل الإعلام، وذلك بسبب تعليمات خلية الأزمة الحكومية لمنع التجمعات بسبب فايروس كورونا ، فيما سيتم تطبيق شروط الصحة والسلامة لجميع الحاضرين في الاجتماع من خلال التباعد الاجتماعي، وعدم التصافح داخل قاعة الاجتماعات". المحرر: محمد خليل

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