تفكيك ثلاث عبوات موضوعة داخل عمارة سكنية وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتفكيك ثلاث عبوات موضوعة داخل عمارة سكنية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تتمكن من تفكيك ٣ عبوات ناسفة صغيرة الحجم ومعدة للتفجير تحتوي على مادة الـ C4 موضوعة داخل احدى العمارات السكنية ضمن منطقة كمب سارة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تفكيك العبوات تم دون اي اصابات تذكر".
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