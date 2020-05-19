التربية تصدر بياناً بشأن غلاف منهج التربية الاسلامية

اصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، بياناً بشأن غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغلاف القوس قزح الخاص بالمثليين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغلاف القوس قزح هي طبعة قديمة وهناك طبعة خامسة جديدة تم تغيير الغلاف بها".
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي يحتوي على علم المثليين.
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