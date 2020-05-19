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التربية تصدر بياناً بشأن غلاف منهج التربية الاسلامية

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اصدرت وزارة التربية، الثلاثاء، بياناً بشأن غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغلاف القوس قزح الخاص بالمثليين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغلاف القوس قزح هي طبعة قديمة وهناك طبعة خامسة جديدة تم تغيير الغلاف بها".

 

وأضاف البيان أن "الوان قوس قزح الموجودة على غلاف كتاب مادة الاسلامية تتكون من 7 الوان وهي الالوان المتعارف عليها لقوس قزح وتكون فاتحة في حين ان عدد الوان علم المثليين هي 6 الوان وبالوان غامقة فضلا عن ان هذه الالوان هي من صنع الله سبحانه وتعالى وتتكون بعد انتهاء المطر وهذا ما يراه الطفل في السماء فتبقى عالقة بذهنه ليرى عظمة الخالق سبحانه وتعالى". 

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن غلاف منهج التربية الاسلامية للصف السادس الابتدائي يحتوي على علم المثليين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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