بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

وسجلت الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من الوفيات، بلغ أكثر من 91 ألفاً، تلتها بريطانيا بأكثر من 34 ألفاً، ثم إيطاليا بأزيد من 32 ألفاً.

في المقابل، تجاوز عدد المتعافين من الفيروس حول العالم مليونا و900 ألف شخص.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.