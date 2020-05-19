بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا حول العالم

تجاوز عدد الوفيات حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، 320 ألفاً، في حين تخطت الإصابات 4 ملايين و900 ألف، مقتربة بذلك من حاجز الخمسة ملايين، وفق بيانات جديدة نشرها موقع "ورلد ميتر" المتخصص.
في المقابل، تجاوز عدد المتعافين من الفيروس حول العالم مليونا و900 ألف شخص.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالمياً (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.
واتخذت معظم دول العالم في سبيل مكافحة "كورونا"، إجراءات استثنائية تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.
وتجرى حالياً العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.
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