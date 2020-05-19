رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد غياب شهرين

وخضع البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات بحسب تقارير في الصحف المحلية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتبارا من 4 ايار في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو إلى تورينو بعد شهرين أمضاهما في البرتغال.



وخضع رونالدو لحجر صحي في إيطاليا لمدة 14 يوما في منزله الفاخر في تورينو.