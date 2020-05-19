رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد غياب شهرين

2020-05-19 | 13:48
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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء، إلى مقر تدريب ناديه يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وخضع البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات بحسب تقارير في الصحف المحلية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتبارا من 4 ايار في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو إلى تورينو بعد شهرين أمضاهما في البرتغال.
وخضع رونالدو لحجر صحي في إيطاليا لمدة 14 يوما في منزله الفاخر في تورينو.
وعاود لاعبو يوفنتوس تدريباتهم الفردية اعتبارا من 4 ايار في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو إلى تورينو بعد شهرين أمضاهما في البرتغال.
وخضع رونالدو لحجر صحي في إيطاليا لمدة 14 يوما في منزله الفاخر في تورينو.
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