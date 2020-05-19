حذر محافظ ديالى من تكرار الخروقات الامنية بعد استشهاد عدد من افراد القوات الامنية خلال الايام الماضية، فضلا عن سقوط قذائف الهاون في مناطق متفرقة من المحافظة ..
لم يخف محافظ ديالى مثنى التميمي قلقه بسبب كثرة الخروقات الامنية خلال الفترة الاخيرة مطالبا الحكومة الاتحادية بتزويد المحافظة باسلحة حديثة لمواجهة الجماعات الارهابية كاشفا عن اسلحة متطورة للقنص يستخدمها داعش ادت الى تفاقم الخروقات .. التميمي حذر من استمرار الخروقات التي ستدفع ابناء العشائر لمواجهة داعش سيما في المناطق التي توصف بالساخنة منها تلال حمرين والمخيسة والمناطق المحاذية لمحافظتي صلاح الدين وكركوك
محافظة ديالى وحسب مراقبين تشهد في كل عام مايعرف بغزوة رمضان التي ينفذها عناصر داعش.. والتي ادت لاستشهاد اكثر من خمسة اشخاص من قوات الحشد ضمن قاطعي العظيم وخانقين قبل ايام.. فيما شهدت مناطق العبارة والسادة سقوط قذائف هاون
قيادة شرطة ديالى وخلال اتصال هاتفي مع مكتبها الاعلامي قالت بانها تنفذ عمليات مشتركة مع قوات الجيش ضمن مناطق العبارة وجنوب بهرز وابي صيدا اسفرت عن تدمير العديد من المضافات
يتساءلون هنا وفي اماكن اخرى .. مالذي يحدث كي تتكرر الخروقات الامنية في كل رمضان
محافظة ديالى وحسب مراقبين تشهد في كل عام مايعرف بغزوة رمضان التي ينفذها عناصر داعش.. والتي ادت لاستشهاد اكثر من خمسة اشخاص من قوات الحشد ضمن قاطعي العظيم وخانقين قبل ايام.. فيما شهدت مناطق العبارة والسادة سقوط قذائف هاون
قيادة شرطة ديالى وخلال اتصال هاتفي مع مكتبها الاعلامي قالت بانها تنفذ عمليات مشتركة مع قوات الجيش ضمن مناطق العبارة وجنوب بهرز وابي صيدا اسفرت عن تدمير العديد من المضافات
يتساءلون هنا وفي اماكن اخرى .. مالذي يحدث كي تتكرر الخروقات الامنية في كل رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو محافظ ديالى يطالب الحكومة المركزية بالتزود بالاسلحة الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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