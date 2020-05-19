بيان من المركزي العراقي عن بطاقات دفع الكتروني غير مرخصة

دعا البنك المركزي العراقي المواطنين كافة لأخذ العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات الدفع الالكتروني. وفي بيان له، تلقت الخليج 365، نسخة منه، دعا البنك الى عدم التعامل مع بطاقات صادرة من شركات غير مرخصة من قبل هذا البنك، محذرا أنها قد تعرضهم لمخاطر الاحتيال وما يرافقها من مخاطر مالية او قانونية.



وأوضح أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات المصارف والشركات المرخصة المدرجة اسمائها على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي (www.cbi.iq).

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