بالفيديو صحة الكرخ تفتتح ردهات جديدة لاستقبال المصابين بالوباء

تظافر الجهود من قبل الكوادر الطبية والجهات المساندة لها الغاية منه السيطرة على انتشار وباء كورونا.. اخرها افتتاح دائرة صحة بغداد الكرخ ردهة جديدة ومختبرا هو الاحدث من حيث المعدات داخل مشفى اليرموك لزيادة امكانية اجراءات الفحوصات وبالدقة والسرعة اللازمتينوبجهود من قبل العتبة الحسينية المقدسة تم تنفيذ مركز طبي مختص اخر في مشفى الفرات العام لزيادة قابليته على استيعاب حالات جديدة مصابة بالوباء

وزارة الصحة التي اعربت عن خطورة الموقف الوبائي.. دعت لتظافر الجهود من اجل السيطرة على الوباء .

ويبقى وباء كورونا مصدرا يهدد صحة المواطن.. والاجراءات الوقاية والتوعية هي السبيل الوحيد للخلاص منه .