بالفيديو اهالي نينوى يستذكرون ضحايا حادثة عبارة الموصل

استذكر اهالي محافظة نينوى بالم وحزن شديدين حادثة العبارة التي راح ضحيتها العشرات من سكان مدينة الموصل قبل اكثر من عام ..
بهذه الدموع والحسرات حضرت امهات شهداء حادثة العبارة بمدينة الموصل ، الحادثة التي هزت العراق والعراقيين أجمع ، حيث ابتلع نهر دجلة انذاك نحو مئة وعشرين شخصا ، وقتها كانت حكومة نينوى بقيادة نوفل سلطان العاكوب ، الذي اتهمه أهالي الموصل بأنه المُتسبب الرئيس بهذه الحادثة ، نتيجة الاهمال والتقصير وعدم المبالاة ، اليوم وبعد عام ونصف على الحادثة ، حضر ذوو الضحايا لاستذكار أبنائهم بألم وحسرة، راجين رئيس الوزراء الكاظمي تفعيل القوانين ومنها المادة اثنان وثلاثون لعام الفين وتسعة عشر واحتساب أبنائهم من الشهداء .
مدير المركز المشترك لاستخبارات وامن نينوى اللواء الركن عبد الخالق الخيكاني كانت له وقفة مع ذوي الضحايا لمواساتهم ، مؤكدا بأن القضاء قائم بإجراءته بحق المقصرين والمُتسببين بهذه الحادثة الأليمة ، وانه مع الاهالي بكل ما يحتاجونه من مساعدة ودعم ، والجميع متابع ومهتم بقضية شهداء ومفقودي العبارة .
لا يزال بعض الغموض والتستر حول فاجعة العبارة ساري المفعول ، فالحقائق لم تُكشف كلها على العلن ، النيران المشتعلة بصدور ذوي الضحايا والمفقودين ، لم يُطفئها اي مسؤول حتى الآن .
مدير المركز المشترك لاستخبارات وامن نينوى اللواء الركن عبد الخالق الخيكاني كانت له وقفة مع ذوي الضحايا لمواساتهم ، مؤكدا بأن القضاء قائم بإجراءته بحق المقصرين والمُتسببين بهذه الحادثة الأليمة ، وانه مع الاهالي بكل ما يحتاجونه من مساعدة ودعم ، والجميع متابع ومهتم بقضية شهداء ومفقودي العبارة .
لا يزال بعض الغموض والتستر حول فاجعة العبارة ساري المفعول ، فالحقائق لم تُكشف كلها على العلن ، النيران المشتعلة بصدور ذوي الضحايا والمفقودين ، لم يُطفئها اي مسؤول حتى الآن .
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