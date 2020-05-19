صحة الكرخ: شفاء 28 مصاباً بفايروس كورونا

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، تعافي 28 مصاباً بفايروس كورونا وقال الحجامي على صفحته بموقع (فيس بوك)، "يغادر مستشفيات دائرتنا الان 28 مصاباً بعد اكتسابهم الشفاء التام من مرض فايروس كورونا". وكان الحجامي أعلن، أمس الأول الأحد، شفاء 49 مصاباً بفايروس كورونا المستجد، كما أعلن، أمس الاثنين، تعافي 19 مصاباً.



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