النزاهة تكشف نقص 752 طن حنطة بسايلو النجف

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن نتائج تحريها عن وجود نقص في مادة الحنطة في مخازن سايلو النجف الأفقي، مبينة أن كمية النقص تصل إلى أكثر من (750) طناً، بقيمة تتجاوز (400,000,000) مليون دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العملية، أشارت إلى أن "ملاكات مكتب تحقيق النجف التي انتقلت إلى سايلو النجف الأفقي بالتعاون مع دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، اذ تمكنت من ضبط سندات الإدخال والإخراج المخزني الخاصة بمادة الحنطة المحلية – درجة أولى في مخازن السايلو التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب للمدة من ( 4/5/2019 لغاية 1/4/2020)".

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وأكدت الدائرة "وجود نقصٍ في مادة الحنطة بلغ (752 طناً و498 كغم)، وأن قيمته الكلية وصلت إلى (421,120,000) مليون دينار"، لافتة إلى أن "التسعيرة الرسمية للطن الواحد تبلغ (560,000) ألف دينار".

وتابعت إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبط قضائية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".