سيرين عبد النور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

تعرضت النجمة سيرين عبدالنور لموقف محرج على الهواء مباشرة أثناء تقديم برنامجها الرمضاني "سهرانين معاكم بالبيت" مع الفنان أحمد فهمي. وفي التفاصيل خلال مداخلة بالفيديو عبر أحد البرامج الإلكترونية مع الفنانة داليا مبارك، أخطأت سيرين بنطق اسم الضيفة وقالت (ديالا) بدلاً من داليا. ويبدو أن داليا لم تتقبل ما فعلته سيرين فردت لها الأمر سريعاً ونادتها بـ(نسرين).



وبدى الارتباك على وجه سيرين، لكنها سرعان ما قدمت اعتذارها لداليا مؤكدةً أنها لم تتعمد أن تخطئ في لفظ اسمها.

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