كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، استنادا إلى مصادر، عن ضلوع إسرائيل في هجوم إلكتروني تعرض له ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيراني، في 9 من ايار الجاري.
وذكرت الصحيفة الأمريكية بأن "عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحواسيب المسؤولة عن الملاحة في المنطقة عن الخدمة".
وأعلنت السلطات الإيرانية، في اليوم التالي عن الحادث، وأن الميناء تعرض لهجوم إلكتروني.
ونقلت "واشنطن بوست"عن مسؤول أمريكي له صلة بالمعلومات السرية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الإسرائيليين هم الذين يقفون وراء هذا الهجوم".
ورجحت مصادر الصحيفة في أجهزة الاستخبارات والمؤسسات المعنية بالأمن الإلكتروني، أن "استهداف الميناء جاء ردا على هجوم إيراني على الحواسيب المسؤولة عن أداء أنظمة توزيع المياه في أرياف إسرائيل، في 24 نيسان الماضي".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ميناء "الشهيد رجائي" تضرر بشكل كبير إثر الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة اميركية: إسرائيل وراء الهجوم على ميناء إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.