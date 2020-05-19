خبير قانوني: عدم اتمام الكابينة الوزارية لا يوجد فيه اي خلل دستوري

اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان عدم اتمام الكابينة الوزارية لا يوجد فيه اي خلل دستوري. وقال في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "ﻋﺪم اﺗﻤﺎم رئيس الوزراء مصطفى اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اي ﺧﻠﻞ دﺳﺘﻮر"، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن "اﻟﺨﻠﻞ إداري". وأوﺿﺢ ﺣﺮب، ان "اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ وﻻ ﺧﻼف ان ﺗﻤﻀﻲ ﻫﺬه اﻟﻮزارات ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "ﺧﻠﻼ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﻮزارات ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ اذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ وزﻳﺮ وﻟﻜﻦ المسألة ادارﻳﺔ وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮري".

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