الكاظمي: اواجه تحديات تتطلب من الجميع التكاتف وعلى الكتل المساعدة باستكمال الكابينة

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، انه سواجه تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، فيما دعا الكتل السياسية الى المساعدة لاستكمال الكابينة الوزارية.

وقال الكاظمي في تصريح نقلته وسائل اعلامية حكومية وتابعته الخليج 365، "اواجه تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها"، مبينا ان "التدني الخطير في موارد البلاد يحتم على الحكومة البحث في كل الاتجاهات لايجاد مصادر عاجلة لتسديد الرواتب".

واضاف "استجبت لتحمل المسؤولية معتمدا على تفهم الكتل والقيادات السياسية"، داعيا "الكتل الى المساعدة في استكمال التشكيلة الوزارية".

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واكد ان "الفساد استنزف الثروة التي دخلت خزائن العراق"، مشيرا الى "اني لم اجد وانا استلم المسؤولية الا خزينة شبه خاوية".

وتابع "ليس بالامكان المباشرة باي خطوة جادة من دون الشروع بما يعيد للدولة هيبتها وبسط سيادتها"، لافتا الى "انني لم ولن اصدر اي امر باطلاق الرصاص ضد اي متظاهر سلمي ومن يقوم بذلك سيقدم للعدالة".