"MBC" تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له استوديوهاتها في العراق

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بغداد: استنكرت "مجموعة MBC" الاعتداء الذي تعرّضت له الإثنين استوديوهات قناة "MBC العراق" في العاصمة بغداد، والذي نجم عنه أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وقال بيان للمجموعة تلقت ""الخليج 365"" نسخة منه: "إن "مجموعة MBC" إذ تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتُجدِّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حمايةً للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها".

واضاف البيان: "عسى أن تكشف التحقيقات ملابسات الإعتداء وتفاصيله، وتُتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والحؤول دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً".