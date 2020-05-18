بناء المدينة الرياضية لنادي الشرطة على طاولة نقاش درجال وإدارة القيثارة

رياضة 2020-05-18 | 21:24 406 مشاهدة بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع إدارة نادي الشرطة الرياضي، اعمال البناء الخاصة بالمدينة الراضية للنادي والمعوقات التي تواجهها.



وأوضح أن "الوفد ناقش اليات عمل الدوري الممتاز بكرة القدم ولجنة المسابقات وكيفية تعجيل عملية الانطلاق الجديدة وتجاوز ازمة جائحة فايروس وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة أن "درجال التقى وفد نادي الشرطة الرياضي برئاسة عبد الوهاب الطائي الذي قدم التهنئة بالمنصب، ومباركة ثقة الجماهير الرياضية بالسيد الوزير ودوره في احداث نقلات نوعية للرياضة العراقية".وأوضح أن "الوفد ناقش اليات عمل الدوري الممتاز بكرة القدم ولجنة المسابقات وكيفية تعجيل عملية الانطلاق الجديدة وتجاوز ازمة جائحة فايروس كورونا المستجد بأسرع وقت، كما وتطرق الوفد لأحدث ما وصلت اليه اعمال البناء للمدينة الرياضية لنادي الشرطة، والمصاعب التي تواجهها بهذا الاطار وابرزها النفقات وتامين مستحقات الشركات". وشدد درجال بحسب البيان، على ان "الوزارة تقف مع أي جهد يسند انديتنا بدون استثناء مؤكدا ان لنادي الشرطة تاريخ كبير مشرف للرياضة العراقية، واقترح درجال على الاندية ان تبكر في التحضير للدوري الكروي عبر المحافظة على اللياقة البدنية للاعبين".



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