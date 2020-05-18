بالصور.. حملة لرفع الكتل والمشوهات من جسر السنك

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن قيامها بحملة لرفع الكتل والمشوهات من جسر السنك في العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كوادرنا تقوم بحملة لرفع الكتل الكونكريتية المبعثرة والمشوهات عن جسر السنك الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

واضافت ان "ذلك جاء بالتنسيق مع القوات الامنية".

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