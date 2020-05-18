تفاصيل الاصابات الـ 45 الجديدة بكورونا في جانب الرصافة

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت 45 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

1- رجل بعمر 60 سنة من السيدية محلة 825 شخص بمستشفى الشيخ زايد

2- رجل بعمر 23 سنة من بغداد الجديدة محلة 715 شخص بمستشفى الشيخ زايد

3- رجل بعمر 46 سنة من مدينة الصدر محلة 573 شخص بمستشفى الشيخ زايد

4- رجل بعمر 65 سنة من مدينة الصدر محلة 517 شخص بمستشفى الشيخ زايد

5- رجل بعمر 40 سنة من الشعب محلة 333 شخص بمستشفى الامام علي (ع)

6- امرأة بعمر 70 سنة من من بغداد الجديدة محلة 719 شخصت بمستشفى الكندي

7- رجل بعمر 52 سنة من بغداد الجديدة محلة 719 شخص بمستشفى الكندي

8- امرأة بعمر 65 سنة من مدينة الصدر قطاع 7 شخصت بمستشفى الكندي

9- رجل بعمر 47 سنة من الكفاح محلة 131 شخص بمستشفى النعمان

10- رجل بعمر 20 سنة من الشعب محلة 339 شخص بمستشفى النعمان

11- امرأة بعمر 67 سنة من الشعب محلة 339 شخصت بمستشفى النعمان

12- رجل بعمر 21 سنة من مدينة الصدر قطاع 70 شخص بمستشفى الامام علي (ع)

13- رجل بعمر 34 سنة من مدينة الصدر قطاع 73 شخص بمستشفى الامام علي (ع)

14- رجل بعمر 65 سنة من مدينة الصدر قطاع 21 شخص بمستشفى الامام علي (ع)

15- امرأة بعمر 50 سنة من مدينة الصدر محلة 552 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)

16- رجل بعمر 57 سنة من ام الكبر والغزلان محلة 341 شخص بمستشفى الشهيد الصدر

17- امرأة بعمر 45 سنة من البلديات محلة 734 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر

18- رجل بعمر 45 سنة من الرئاسة محلة 769 شخص بمستشفى الشهيد الصدر

19- امرأة بعمر 30 سنة من مدينة الصدر قطاع 61 شخص بمستشفى الشهيد الصدر

20- رجل بعمر 63 سنة من مدينة الصدر قطاع 17 شخص بمستشفى الشهيد الصدر

21- رجل بعمر 75 سنة من الغدير محلة 704 شخص بمستشفى الشيخ زايد

22- طفل بعمر سنة واحدة من الشعب محلة 339 شخص بمستشفى الشيخ زايد

23- رجل بعمر 55 سنة من النهروان شخص بمستشفى الشيخ زايد

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24- رجل بعمر 30 سنة من الشعب محلة 339 شخص بمستشفى الشيخ زايد

25- امرأة بعمر 56 سنة من مدينة الصدر قطاع 56 شخصت بمستشفى الشيخ زايد

26- امرأة بعمر 45 سنة من شارع فلسطين شخصت بمستشفى الشيخ زايد

27- فتى بعمر 15 سنة من البلديات محلة 752 شخص بمستشفى الشيخ زايد

28- امرأة بعمر 24 سنة من صليح محلة 342 شخصت بمستشفى النعمان

29- امرأة بعمر 52 سنة من شارع فلسطين شخصت بمستشفى الشهيد الصدر

30- امرأة بعمر 22 سنة من مدينة الصدر محلة 507 شخصت بمستشفى الشهيد الصدر

31- رجل بعمر 47 سنة من الكفاح محلة 131 شخص بمستشفى النعمان

32- رجل بعمر 46 سنة من بسماية بناية 410 شخص بمستشفى الشيخ زايد

33- امرأة بعمر 43 سنة من مدينة الصدر محلة 524 شخصت بمستشفى الشيخ زايد

34- رجل بعمر 59 سنة من مدينة الصدر قطاع 29 شخص بمستشفى الامام علي(ع)

35- رجل بعمر 55 سنة من مدينة الصدر محلة 552 شخص بمستشفى الامام علي (ع)

36- طفل بعمر 4 سنوات من الشعب محلة 333 شخص بمستشفى الامام علي (ع)

37- امرأة بعمر 19 سنة من الشعب محلة 333 شخصت بمستشفى الامام علي (ع)

38- امرأة بعمر 60 سنة من الكرخ السيدية محلة 825 شخصت بمستشفى الشيخ زايد

39- امرأة بعمر 23 سنة من بغداد الجديدة محلة 715 شخصت بمستشفى الشيخ زايد

40- رجل بعمر 46 سنة من مدينة الصدر محلة 573 شخص بمستشفى الشيخ زايد

41- رجل بعمر 65 سنة من مدينة الصدر محلة 517 شخص بمستشفى الشيخ زايد

42- رجل بعمر 40 سنة من الشعب محلة 333 شخص بمستشفى الامام علي (ع)

43- امرأة بعمر 65 سنة من مدينة الصدر قطاع 7 شخصت بمستشفى الكندي

44- امرأة بعمر 70 سنة من بغداد الجديدة محلة 719 شخصت بمستشفى الكندي

45- رجل بعمر 52 سنة من بغداد الجديدة محلة 719 شخص بمستشفى الكندي .

واضاف الساعدي ان "جميع الحالات المشخصة نقلت الى مستشفى ابن الخطيب وابن زهر لتلقي العلاج"، لافتا الى ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 828 توفي منهم 34 فيما اكتسب الشفاء 401 ومتبقي قيد العلاج 393".

واكد ان "ملاكات الصحة بذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات واصابات في صفوفها لمواجهة الفيروس ودخلت معه بمعركة شرسة فمن غير الانصاف عدم تقدير تلك الجهود وكسر الحظر وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من قبل بعض المواطنين".

وتابع ان "صحة الرصافة اكملت كافة الاستعدادات للانطلاق بالحظر المناطقي الذي سيطبق بعد غد الاربعاء".