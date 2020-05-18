قررت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات بعد تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في نينوى.
وأضاف أن "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولا توجد أي حقول أخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن "إمكانية نقل العدوى ضعيفة جدا".
وأوضح، أن "الوضع تحت السيطرة إذ تم إهلاك نحو 30 ألف دجاجة وإعدام 30 ألفاً أخرى وحرقها بشكل تام لمنع تفشي المرض، بالإضافة إلى منع صاحب الحقل من نقل الدواجن إلى المحافظات الأخرى"، مبيناً أن "هذا المرض هو من الأمراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، وهو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة تقرر فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.