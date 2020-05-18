الكعبي يتسلم طلباً موقعاً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات البرلمان واللجان النيابية

تسلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأحد، طلباً موقعاً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات البرلمان واللجان النيابية. وذكرت وكالة الانباء العراقية "واع" ان "الكعبي تسلّم طلباً موقعاً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات البرلمان واللجان النيابية". وقرر مجلس النواب في وقت سابق، تأجيل عقد جلساته الاعتيادية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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