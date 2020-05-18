اليوم وغداً.. ناسا تحذر من اقتراب كواكب من الأرض

حذر مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، من كويكبين يتجهان نحو الأرض اليوم الاثنين، ومن المتوقع اقتراب كويكب آخر من كوكبنا في وقت مبكر يوم غد الثلاثاء.
ويبلغ قطر أول كويكبات هذا الأسبوع القادمة، 2020 JE2، نحو 56 قدما (17.07 متر)، أو ما يعادل حافلتين في لندن واحدة أمام الأخرى، وسيحقق اقترابا وثيقا من الأرض في تمام الساعة 2:19 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على مسافة آمنة تبلغ 524000 ميل، أو ضعف المسافة بين الأرض والقمر.
وبعد أقل من ساعة، يتحرك الكويكب الأكبر حجما بين الثلاثة (يتجاوز ارتفاع تمثال الحرية)، 2020 HG9، ضمن نطاق 3.7 مليون ميل من الأرض.
أما الكويكب الثالث، 2020 KA (عرضه نحو 20 مترا)، سيقترب من كوكبنا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بسرعة 13 ألف ميل في الساعة، ولكن على مسافة آمنة تبلغ 476 ألف ميل.
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