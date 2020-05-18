عادل إمام يسخر من 'التباعد الاجتماعي' في عيد ميلاده

قال عادل إمام في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" من تقديم وائل الإبراشي، على التلفزيون المصري، إنه احتفل بعيد ميلاده مع أبنائه وأحفاده وأصدقائه المقربين.

وعندما سئل إن كان الاحتفال راعى سياسة "التباعد الاجتماعي"، رد عادل إمام: "تباعد إيه! وكمامات إيه! يوم المحبة ستجد أصدقائي المحبين لي، ونضحك وننبسط".



وتابع إمام ضاحكا عندما رسم تخيّل لاحتفاله بعيد ميلاده، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات: "كما لو كانوا في حديقة الحيوان"، على حد تعبيره، ليضحك مقدم البرنامج وائل الإبراشي.





وأشار عادل إمام إلى أنه وأسرته يلتزمون بتطبيق العزل المنزلي والإجراءات الأخرى المتعلقة للوقاية من فيروس "كورونا".

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وأكد عادل إمام في مداخلته الهاتفية مع البرنامج أن الشعب المصري "هم صناع البهجة والضحكة والتفاؤل، وأنهم لم يصبهم الاكتئاب ولو اكتئبوا يقولوا نكتة".

وعن رأيه في أحدث مسلسلاته التلفزيونة "فلانتينو"، المعروض حاليا خلال شهر رمضان، قال عادل إمام إن شهادته فيه مجروحة، ولكنه يراه عملا جيدا.

وأعرب عادل إمام عن سعادته الغامرة بالاحتفال الخاص بعيد ميلاده الـ80، موجها الشكر لجمهوره "ولكل ما هو جميل في بلدنا"، بحسب قوله.