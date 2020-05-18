سنوب دوغ يفاجأ متابعيه بمقطع مصور من سيارته

مغني الراب الأمريكي الشهير بأغانيه التي يستخدم فيها الكثير من مقاطع العنف والعصابات، فاجأ محبيه بترديده لبعض الكلمات من هذه الأغنية لتنهال الكثير من التعليقات على مواقع التواصل.

وردد سنوب دوغ في المقطع قائلا "أجلس فقط في السيارة أستمع إلى ”Let’s It Go“.

وقال للجماهير "دعنا نذهب. سأخرج قريبا".

وفي وقت سابق تعرض المغني الأمريكي سنوب دوغ لانتقادات بسبب تصوير أغنيته الجديدة التي تضمنت مشهدا يشهر فيه سلاحا غير حقيقي في وجه شخصية تجسد دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.