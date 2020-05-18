ظهر فنان الراب الأمريكي سنوب دوغ، في مقطع مصور على منصة "تويتر" وهو يجلس في سيارة مرددا كلمات من أغنية Frozen.
وردد سنوب دوغ في المقطع قائلا "أجلس فقط في السيارة أستمع إلى ”Let’s It Go“.
وقال للجماهير "دعنا نذهب. سأخرج قريبا".
وفي وقت سابق تعرض المغني الأمريكي سنوب دوغ لانتقادات بسبب تصوير أغنيته الجديدة التي تضمنت مشهدا يشهر فيه سلاحا غير حقيقي في وجه شخصية تجسد دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر سنوب دوغ يفاجأ متابعيه بمقطع مصور من سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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