بالوثائق.. رفع محاضر التعيين في مديريات تربية بغداد لصرف رواتبهم

تنشر الخليج 365، وثائق صادرة من محافظة بغداد تتضمن رفع محاضر التعيين في مديريات التربية ببغداد الى وزارة المالية لصرف رواتبهم. وأدناه نص الوثائق التي نشرتها وكالة الانباء العراقية:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.