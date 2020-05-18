عمليات غرب نينوى تعلن قطع طرق تنقّل 'داعش' في الصحراء

أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، الاثنين، قطع طرق تنقل عصابات داعش الإرهابية في الصحراء ضمن "أسود الجزيرة". ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي قوله، إن "عمليات أسود الجزيرة التي انطلقت بمشاركة ثلاث قيادات ضمنت تفتيش المناطق غير الممسوكة بالقطعات كافة وقطعت طرق تنقل عصابات داعش الإرهابية ومطاردتهم في عمق الصحراء".



وأضاف، أن "العملية حققت نتائج جيدة والقطعات المشاركة التقت في خطوط محددة مسبقة"، مؤكدا "استمرار العمل التعرضي لملاحقة الإرهابيين في عمق الصحراء ومهاجمة أوكارهم"

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