بالصور.. ريال مدريد يعود للتدريبات الجماعية بعد غياب 60 يوماً

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2020-05-18 | 15:49
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عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة المدرب، زين الدين زيدان، إلى التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ أكثر من 60 يوماً.
وبدأ ريال مدريد المرحلة الثالثة والأخيرة قبل استئناف الموسم 2019/2020 من جديد، بالعودة إلى التدريبات الجماعية بعد موافقة الحكومة الإسبانية ورابطة الأندية على ذلك يوم أمس، الأحد.
ويشترط بروتوكول المرحلة الثالثة على أن يقوم الفريق بالتدريبات الجماعية بحد أقصى 10 لاعبين في المجموعة الواحدة بعد النتائج السلبية لعينات اختبار اللاعبين من الفيروس.
ويحاول اللاعبون مع مدربهم، زيدان، استعادة لياقتهم البدنية من جديد قبل عودة المباريات مرة أخرى للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.
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