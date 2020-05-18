بالصور.. ريال مدريد يعود للتدريبات الجماعية بعد غياب 60 يوماً

وعُلقت الأنشطة الرياضية الإسبانية في شهر اذار الماضي، في محاولة لتفادي الاختلاط بين الأفراد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد ، كوفيد 19، في أكثر من مدينة بالبلاد.

وبدأ ريال مدريد المرحلة الثالثة والأخيرة قبل استئناف الموسم 2019/2020 من جديد، بالعودة إلى التدريبات الجماعية بعد موافقة الحكومة الإسبانية ورابطة الأندية على ذلك يوم أمس، الأحد.



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ويشترط بروتوكول المرحلة الثالثة على أن يقوم الفريق بالتدريبات الجماعية بحد أقصى 10 لاعبين في المجموعة الواحدة بعد النتائج السلبية لعينات اختبار اللاعبين من الفيروس.

ويحاول اللاعبون مع مدربهم، زيدان، استعادة لياقتهم البدنية من جديد قبل عودة المباريات مرة أخرى للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.