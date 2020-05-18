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بالصور.. ريال مدريد يعود للتدريبات الجماعية بعد غياب 60 يوماً

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2020-05-18 | 15:49

بالصور.. ريال مدريد يعود للتدريبات الجماعية بعد غياب 60 يوماً

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عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تحت قيادة المدرب، زين الدين زيدان، إلى التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ أكثر من 60 يوماً.
وعُلقت الأنشطة الإسبانية في شهر اذار الماضي، في محاولة لتفادي الاختلاط بين الأفراد بعد تفشي ، كوفيد 19، في أكثر من مدينة بالبلاد.

وبدأ ريال مدريد المرحلة الثالثة والأخيرة قبل استئناف الموسم 2019/2020 من جديد، بالعودة إلى التدريبات الجماعية بعد موافقة الحكومة الإسبانية ورابطة الأندية على ذلك يوم أمس، الأحد.

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ويشترط بروتوكول المرحلة الثالثة على أن يقوم الفريق بالتدريبات الجماعية بحد أقصى 10 لاعبين في المجموعة الواحدة بعد النتائج السلبية لعينات اختبار اللاعبين من الفيروس.

ويحاول اللاعبون مع مدربهم، زيدان، استعادة لياقتهم البدنية من جديد قبل عودة المباريات مرة أخرى للمنافسة على لقب .

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر.

 

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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