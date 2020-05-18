اندلاع حريق داخل 'كلية الحلة'

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، باندلاع حريق داخل كافتيريا "كلية الحلة" الجامعة في محافظة بابل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، داخل كافتيريا كلية الحلة الجامعة في محافظة بابل". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".





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