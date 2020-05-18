حريق في سجن ابو غريب

افاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع حريق داخل سجن ابو غريب في بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم، في حشائش واعشاب داخل سجن ابو غريب غربي بغداد، من دون وقوع اية اصابات بشرية".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق".
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