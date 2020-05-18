تظاهرات امام مبنى قناة (MBC عراق) في بغداد 'صور'

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تظاهر المئات من المواطنين، الاثنين، امام مبنى قناة (MBC عراق) في بغداد.
وقال مراسل الخليج 365، ان المئات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم امام مبنى قناة (MBC عراق) في منطقة الوزيرية ببغداد، احتجاجا على الاساءة الى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس من قبل قناة الـMBC.
واضاف ان المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية وصور المهندس ورددوا هتافات ضد القناة السعودية، كما وضعوا لافتة كتب عليها "مغلق بامر الشعب".
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