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تظاهرات امام مبنى قناة (MBC عراق) في بغداد 'صور'

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تظاهر المئات من المواطنين، الاثنين، امام مبنى قناة (MBC عراق) في بغداد.

وقال مراسل الخليج 365، ان المئات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم امام مبنى قناة (MBC عراق) في منطقة الوزيرية ببغداد، احتجاجا على الاساءة الى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس من قبل قناة الـMBC.

 

واضاف ان المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية وصور المهندس ورددوا هتافات ضد القناة ، كما وضعوا لافتة كتب عليها "مغلق بامر الشعب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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