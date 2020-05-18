استنكر رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد مسعود، الاثنين، قيام بعثة الاتحاد الأوروبي برفع علم المثليين في العراق. وقال مسعود في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذا التصرف الذي استفز مشاعر العراقيين يعد استهانه بدماء الشهداء والجرحى وآلاف المعوقين الذين روت دمائهم الطاهرة ارض العراق". ودعا مسعود وزارة الخارجية إلى "استدعاء ممثل الاتحاد الأوروبي وتسليمه مذكرة إحتجاج شديدة اللهجة لقياهم بهذا العمل المشين والإساءة لقدسية شهر رمضان المبارك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الشهداء تدعو الخارجية إلى استدعاء ممثل الاتحاد الأوروبي وتسليمه مذكرة احتجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.