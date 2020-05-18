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النفط تنفي إيقاف العمل في حقل الاحدب

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نفت وزارة النفط، الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن نيتها إيقاف العمل في حقل الاحدب النفطي بمحافظة واسط.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تنفي "ما تناقلته وكالة بلومبرغ الاخبارية بخصوص نيتها إيقاف العمل في حقل الاحدب بمحافظة واسط"، مبينة أن "المعلومات التي نقلتها الوكالة غير دقيقة وعارية عن الصحة".

واشارت الوزارة إلى أن "التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الانتاج بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً، وسبق وان أعلن المسؤولون عن التظاهرات عن ذلك".

ودعت الوزارة، "وسائل الإعلام ولاسيما وكالة بلومبرغ بتوخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية".

وكانت صحيفة "بلومبيرغ" الامريكي أفادت ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان العراق يخطط لإيقاف حقل الاحدب النفطي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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