النفط تنفي إيقاف العمل في حقل الاحدب

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تنفي "ما تناقلته وكالة بلومبرغ الاخبارية بخصوص نيتها إيقاف العمل في حقل الاحدب بمحافظة واسط"، مبينة أن "المعلومات التي نقلتها الوكالة غير دقيقة وعارية عن الصحة".واشارت الوزارة إلى أن "التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الانتاج بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً، وسبق وان أعلن المسؤولون عن التظاهرات عن ذلك".

ودعت الوزارة، "وسائل الإعلام ولاسيما وكالة بلومبرغ بتوخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية".

وكانت صحيفة "بلومبيرغ" الامريكي أفادت ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان العراق يخطط لإيقاف حقل الاحدب النفطي.

