النفط تنفي إيقاف العمل في حقل الاحدب

نفت وزارة النفط، الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن نيتها إيقاف العمل في حقل الاحدب النفطي بمحافظة واسط.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها تنفي "ما تناقلته وكالة بلومبرغ الاخبارية بخصوص نيتها إيقاف العمل في حقل الاحدب بمحافظة واسط"، مبينة أن "المعلومات التي نقلتها الوكالة غير دقيقة وعارية عن الصحة".
واشارت الوزارة إلى أن "التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الانتاج بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً، وسبق وان أعلن المسؤولون عن التظاهرات عن ذلك".
وكانت صحيفة "بلومبيرغ" الامريكي أفادت ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان العراق يخطط لإيقاف حقل الاحدب النفطي.
واشارت الوزارة إلى أن "التظاهرات الموجودة قرب الحقل ليست لها علاقة بالقطاع النفطي وبالعمل في الحقل أو عمليات الانتاج بل هي تظاهرات لها علاقة بإدارة المحافظة حصراً، وسبق وان أعلن المسؤولون عن التظاهرات عن ذلك".
ودعت الوزارة، "وسائل الإعلام ولاسيما وكالة بلومبرغ بتوخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية".
وكانت صحيفة "بلومبيرغ" الامريكي أفادت ، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان العراق يخطط لإيقاف حقل الاحدب النفطي.
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