15 محافظة اكثر من الـ40م.. تعرف على حالة الطقس بالعراق

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، عن حالة الطقس بالعراق للايام المقبلة، فيما نشرت جدولا بدرجات الحرارة. اليوم الاثنين ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى: درجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء Advertisements الطقس ليوم غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء: الطقس ليومي الخميس والجمعة المقبلتين

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