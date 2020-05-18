ترحيب عربي ودولي بالكاظمي ومبادرة أميركية للعراقيين

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أسامة مهدي: حظي تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية وحصوله على ثقة البرلمان بترحيب عربي ودولي واسع، فيما قدمت واشنطن مبادرة حسن نية ودعت الامم المتحدة الحكومة الجديدة الى التحرك سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة.

وحصلت تشكيلة رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمي الحكومية على ثقة البرلمان الليلة الماضية، حيث صوت بالاغلبية 15 وزيرا ورفض 5 وأجل تسمية وزيري النفط والخارجية ليكون رئيسا سادسا للحكومة العراقية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

الامم المتحدة تدعو الكاظمي الى تحرك سريع لمعالجة التحديات

ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأغلبية كابينته الوزارية، وحثت على استكمال التشكيلة الوزارية "ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعاً لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة"، كما قالت في بيان صحافي اليوم الخميس ارسلت نسخة منه الى ""الخليج 365"".

وقالت "تواجه الحكومة معركةً شاقّةً وليس هناك وقتٌ يُدّخر. وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط أولويةً قصوى. ولكن يجب التصدي للتحديات الأُخرى التي طال أمدها دون تأخير وهي تشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، فضلاً عن العدالة والمساءلة."

وأكدت بلاسخارت مجدداً مواصلة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات.

وأضافت: "على الحكومة العراقية الجديدة المُضيّ قُدُماً لإحداث تغييرٍ ملموس. فالتحديات كثيرةٌ، وكذلك هي الفُرص. والأمم المتحدة مستعدةٌ للمساعدة في تحديد الفُرص والتصدي للتحديات، والعمل بالشراكة مع العراقيين لبناء مستقبلٍ مزدهرٍ ومستقرٍ لبلدهم."

واشنطن مبادرة حسن نية

ومن جهته، تعهد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بمساعدة الكاظمي، وقال في تغريدة على "تويتر" عقب مكالمة هاتفية مع الكاظمي "من الرائع التحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي. الآن يأتي العمل العاجل والشاق لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي. لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ ذلك من أجل الشعب العراقي".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ بومبيو ابلغ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بأنه لمدّة 120 يوماً لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من ايران، موضحا أنّ هذه البادرة هدفها "إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح" حكومته.

الكاظمي خلال لقاء سابق مع بومبيو

وناقش بومبيو مع الكاظمي سبل "العمل سوياً لكي نوفّر للشعب العراقي الازدهار والأمن اللذين يستحقّهما".

كما اكدت السفارة الاميركية في العراق على دعمها للكاظمي والشعب العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد-19) وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة" كما قالت في بيان تابعته ""الخليج 365"".

وأضافت "ينبغي على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمُتمثل بتنفيذ الإصلاحات المُلحة وتلبية احتياجات الشعب العراقي" .. منوهة الى ان "الحوار الاستراتيجي المقبل مع الحكومة العراقية يهدف إلى إعادة تأكيد قيمة الشراكة الأميركية العراقية لكلا البلدين".

وقالت السفارة "لقد استبشرنا خيراً بوعد رئيس الوزراء الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة وإرادته لتعزيز النظام الديمقراطي في العراق ونتطلع إلى العمل مع هذه الحكومة الجديدة لمنح الشعب العراقي السيادة والكرامة والازدهار والأمن الذي يستحقه".

لندن لدعم الكاظمي من اجل الاصلاح

واكدت الحكومة البريطانية استعدادها لدعم حكومة الكاظمي من اجل الاصلاح الامني والاقتصادي والقضاء على وباء كورونا.

وشدد السفير البريطاني ستيفن في "تويتر" اليوم على الوقوف على اهبة الاستعداد لدعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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وقال السفير إن "المملكة المتحدة تقف على اهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الاصلاح الاقتصادي والامني، وكذلك في محاربة داعش".. قائلا "اتطلع الى العمل معه ومع حكومته لمواصلة الشراكة القوية بين بلدينا".

صالح: يجب استكمال الحكومة سريعا

اما الرئيس العراقي برهم صالح فقد شدد على ضرورة استكمال حكومة مصطفى الكاظمي بأسرع وقت ممكن.

وقال صالح في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" "أبارك لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيل الثقة وبهذا نكون قد تجاوزنا مرحلةً عصيبة في تاريخ وطننا".

وشدد على انه "يجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن إستحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة".. مضيفا أن "واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة".

البرلمان العربي : توسيع العلاقات مع العراق

اما رئيس البرلمان العربي مشعل بين فهم السلمي فقال اليوم إن أمن واستقرار العراق جزء من الأمن القومي العربي ودعا إلى التوسع في العلاقات بين العراق والدول العربية".

الكاظمي ملتقيا بلاسخارت

ورحب السلمي، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي في ظل الظروف التي يمر بها العراق.. مشددا في بيان على إن "أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكداً على أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية".

طهران : تمنيات بالنجاح

ومن جانبه هنأ السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي الكاظمي على حصوله على ثقة البرلمان العراقي بتعيينه رئيسا جديدا للحكومة.

وفي تغريدة للسفير عبر حسابه بموقع "تويتر" الخميس، قال مسجدي "انني أهنّئ السيد مصطفى الكاظمي ووزراءه والبرلمان العراقي على منح الثقة لاغلبية التشكيلة الوزارية الجديدة". وتمنى السفير للحكومة الجديدة بالنجاح في خدمة الشعب العراقي.

وفي اول تصريح له عقب نيله ثقة البرلمان، فقد أكد الكاظمي أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب العراقي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" انه "اليوم منحَ مجلس النواب ثقته لحكومتي وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

ومنح البرلمان ثقته لوزراء الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي والمالية علي عبد الامير علاوي والتخطيط خالد نجم والاعمار والاسكان نازلين محمد والصحة حسن محمد عباس والكهرباء ماجد مهدي علي والتعليم نبيل كاظم عبد الصاحب والنقل ناصر حسين بندر والشباب والرياضة عدنان درجال والصناعة منهل عزيز والاتصالات اركان شهاب .. اضافة الى عادل حاشوش وزيراً للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيراً للموارد المائية وحميد مخلف وزيراً للتربية.

لكن البرلمان رفض استيزار وزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود واسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين كلك لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى.. فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.