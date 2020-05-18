مقتل صاحبة صالون طعنا بالسكاكين في بيتها وسط كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاحبة صالون حلاقة نسائية قتلت، طعنا بالسكاكين اثر عملية سطو مسلح على بيتها من قبل مجهولين في حي رمضان وسط كربلاء".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت چثة القتيلة الى الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق بالحادث".