تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الاحد، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا في السليمانية، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".