مرجع ديني يعلن اول ايام عيد الفطر

أعلن مكتب العلامة السيد محمد حسين فضل الله في لبنان، أن يوم الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
وأصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع محمد حسين فضل الله اليوم الأحد بيانا، أعلن فيه أن يوم الأحد الموافق الـ24 من ايار الحالي، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
وجاء في البيان، "تم تحديد موعد عيد الفطر المبارك بناء على المبنى الفقهي لسماحته، بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكان رؤيته في العديد من مناطق العالم، سائلين المولى أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والوحدة والاستقرار والصحة والعافية".
يذكر أن مكتب فضل الله كان قد أعلن قبل ذلك أن أول شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة 24 نيسان الماضي.
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