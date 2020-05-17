نائب: توجيه الكاظمي بشأن ملف المغيبين محاولة ذر الرماد بالعيون

اكد نائب في البرلمان، ان توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن ملف المغيبين محاولة ذر الرماد بالعيون، مبينا انه اذا لم يتحرك الكاظمي فأن الملف لن يفتح.

وقال في تصريح صحافي ان "ملف المغيبين يحتاج إلى خطوات فعلية من قبل الجهات التنفيذية والقضائية"، مبينا ان "توجيه الكاظمي لا يتجاوز محاولة ذر الرماد بالعيون".

واضاف النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "على الكاظمي أن يشكل لجنة خاصة تحت إشرافه شخصيا، كون الملف حساسا، وأن تعمل اللجنة بالتنسيق مع السلطة القضائية وتعيد فتح الملف وملفات اللجان التحقيقية الأولية، بشأن جرائم خطف الآلاف من المدنيين في السنوات الماضية".

Advertisements

وأكد أنه "إذا لم يتحرك الكاظمي بهكذا خطوات، فإن الملف لن يفتح وأن توجيهه لن يكون له أي تأثير"، موضحا انه "سيكون كما الوعود السابقة التي أطلقتها بعض الجهات السياسية، ولم تتبعها أي خطوات عملية".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، وزارة الداخلية بإستخدام كل امكاناتها للكشف عن المختطفين والمغيبين، فيما شدد على أن الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها.