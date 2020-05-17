الوقف السني: رفع علم المثليين تعدي على الشعب العراقي ودين الاسلام

وقال كمبش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نستنكر باشد العبارات السلوك العديم المسؤولية وغير الاخلاقي لبعثة الاتحاد الاوربي والسفارتين الكندية والبريطانية لرفعهم علم المثليين الشاذين جنسيا على ارض العراق وفي ايام شهر رمضان المبارك".

وأضاف أن "ديوان الوقف السني يعتبر هذا التصرف تعدياً على شعب العراق ودين الاسلام وقيمنا الاخلاقية ونرى ان الفعل تخطيطا لاستهداف البيئة الاخلاقية للامة الاسلامية".

