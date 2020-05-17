درجال يوجه بتشييد مقر لاتحاد بناء الاجسام ضمن المدينة الشبابية

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2020-05-17 | 20:44
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وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بتشييد مقر لاتحاد بناء الاجسام ضمن المدينة الشبابية.
وأوضح أن "عبد الحسن، استعرض اهم انجازات الاتحاد وابطال اللعبة وجماهيريتها بعد افتتاح عدد كبير من القاعات في محافظات العراق كافة ".
واكد درجال، وفقاً للبيان، ان "الوزارة لن تدخر جهدا في سبيل الوقوف مع أي اتحاد واسناده وبصورة خاصة الاتحادات المنجزة ومنها اتحاد بناء الاجسام، اذ تم توجيه الدائرة الهندسية بضرورة تشييد مقر للاتحاد ضمن المدينة الشبابية منوها ان الجانب الاستثماري وتشعب العمل فيه لابد ان يشمل الاتحادات والتسويق لإنجازاتها وهو ما سنعمل عليه بعد تجاوز الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا وتداعياتها".
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