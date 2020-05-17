اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعداد المخالفين لقرار حظر التجوال في بغداد منذ 17 اذار.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٧ آيار من القاء القبض على ٤٥٣٩٢ مخالفاً فيما حجزت ٣١٦١ عجلة ودراجة نارية مختلفة".

واضافت ان "عدد الغرامات بلغت ١١٣٧٧١ غرامة، كما سهلت دخول ١١٧٣٤٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية"، معربة عن شكرها "لجميع المتعاونين معها خلال المرحلة الحالية".