اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن اعداد المخالفين لقرار حظر التجوال في بغداد منذ 17 اذار.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٧ آيار من القاء القبض على ٤٥٣٩٢ مخالفاً فيما حجزت ٣١٦١ عجلة ودراجة نارية مختلفة".
واضافت ان "عدد الغرامات بلغت ١١٣٧٧١ غرامة، كما سهلت دخول ١١٧٣٤٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية"، معربة عن شكرها "لجميع المتعاونين معها خلال المرحلة الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر اعداد المخالفين لقرار حظر التجوال في بغداد منذ 17 اذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.