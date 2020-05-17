العامري بشأن رفع علم المثليين: نطالب بطرد السفراء الثلاث المنحرفين اخلاقيا

علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، على رفع علم المثليين في العراق، فيما طالب بطرد السفراء الثلاث المنحرفين اخلاقيا.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما قامت به بعثة الاتحاد الاوربي وسفارتي بريطانيا وكندا في بغداد برفعهم علم المثليين يعد فعلا مشينا وتصرفا غير محسوب يخالف اعراف وتقاليد واخلاقيات المجتمع العراقي"، مبينا انه "تحد واضح ومستفز للقوانين العراقية".

واضاف "في الوقت الذين ندين فيه التجاوز على المعتقدات الدينية والاحكام الاسلامية فاننا نطالب الحكومة العراقية بالتحرك الفوري وطرد السفراء الثلاث المنحرفين اخلاقيا"، مشيرا الى ان "هؤلاء لا يتشرف العراق بوجودهم ممثلين عن بلدانهم، اضافة الى تعديهم السافر على حرمة هذا الشهر الفضيل والاستخفاف بمشاعر الملايين".