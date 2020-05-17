مواجهات عراقية أوروبية لاتينية محتملة في 2021

ووفقا لصحيفة "المنتخب المغربية": "فان الاتحاد العربي يدرس إشراك فريقين من خارج الوطن العربي، ينتميان لأوروبا وأمريكا اللاتينية".

وأشارت إلى أن "هذه الفكرة تأتي من أجل إعطاء المنافسة العربية طابعًا دوليًا، ويحصل من خلالها على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مشاركة بطل ذات المنافسة في كأس العالم للأندية".



يذكر أن الاتحاد العربي، كان قد طبق فكرة مشاركة منتخبين من خارج البلدان العربية، وهما السنغال ومدغشقر في كأس العرب للشباب والتي استضافتها السعودية في الفترة الأخيرة، وتوجت السنغال بها.

وتجدر الإشارة أن البطولة العربية للأندية في نسختها الحالية وصلت إلى مرحلة نصف النهائي لم تكتمل حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي يواجه الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي يلاقي الشباب السعودي في إطار نصف نهائي نسخة الموسم الحالي الذي لم تكتمل حت الآن بسبب انتشار فيروس كورونا.



وشارك العراق بفريقين في نسخة 2020 وهما الشرطة والقوة الجوية فيما لم ينجح العراق بالتأهل من الملحق.