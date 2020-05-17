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مواجهات عراقية أوروبية لاتينية محتملة في 2021

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2020-05-17 | 20:13

مواجهات عراقية أوروبية لاتينية محتملة في 2021

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يدرس الاتحاد العربي لكرة القدم إمكانية إحداث تغييرات على نظام منافسة كأس العرب للأندية في نسختها القادمة.
ووفقا لصحيفة "المنتخب المغربية": "فان الاتحاد العربي يدرس إشراك فريقين من خارج الوطن العربي، ينتميان لأوروبا وأمريكا اللاتينية".

وأشارت إلى أن "هذه الفكرة تأتي من أجل إعطاء المنافسة العربية طابعًا دوليًا، ويحصل من خلالها على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مشاركة بطل ذات المنافسة في كأس العالم للأندية".


يذكر أن الاتحاد العربي، كان قد طبق فكرة مشاركة منتخبين من خارج البلدان العربية، وهما السنغال ومدغشقر في كأس العرب للشباب والتي استضافتها في الفترة الأخيرة، وتوجت السنغال بها.

وتجدر الإشارة أن البطولة العربية للأندية في نسختها الحالية وصلت إلى مرحلة نصف النهائي لم تكتمل حتى الآن بسبب تفشي فيروس .

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي يواجه الرجاء المغربي واتحاد جدة السعودي يلاقي الشباب السعودي في إطار نصف نهائي نسخة الموسم الحالي الذي لم تكتمل حت الآن بسبب انتشار فيروس كورونا.


وشارك العراق بفريقين في نسخة 2020 وهما الشرطة والقوة الجوية فيما لم ينجح العراق بالتأهل من الملحق.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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