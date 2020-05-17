مرجع ديني يصدر بيانا بشأن رفع علم المثليين بالعراق

اصدر المرجع الديني محمد مهدي بن محمد الخالصي، الاحد، بيانا بشأن رفع علم المثليين بالعراق، واصفا هذا التصرف بـ"الوقح والسافل".

وقال الخالصي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "في ظل إنذار كارثة وباء كورونا، وفي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، وفي ذكرى مقتل امير المؤمنين(ع)، لو أراد الشيطان أن يمرغ في الرغام أنف بلد كالعراق الاشم، لما وجد أسوء في الإذلال والمهانة من علم قوم لوط يأمر برفعه في سماء هذا البلد"، مبينا "ما كان ذلك ليحدث لولا تمهيد الشيطان الأكبر بتسليط حكومة من ذيوله".

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وتساءل "هل يسكت العراق، وإلى متى، وماذا ينتظر أسوء مما يرى؟! ألا يخشى غضب الجبار يوماً يجعل عاليها سافلها".

وتابع انه "بمناسبة هذا التجاوز الوقح السافل على مشاعر الشعب العراقي ومقدساته، من قبل السفارتين وبعثات الاتحاد الاوروبي، في أمر لا يمت إلى المهام الدبلوماسية بصلة، نطالب الحكومة القيام بواجبها في شجب هذا التـصرف العدواني العنصري الاباحي اللاأخلاقي، من قبل السفارات والبعثات المعنية واعتبار المسؤولين عنها أشخاصاً غير مرغوب فيهم بسبب هذا التصرف الذي يعد في أهون حالاته تجاوزاً للمهام الدبلوماسية وتدخلاً فظيعاً في الشؤون الداخلية"، محذرا "من قيام الشعب العراقي بواجب الدفاع عن كرامته ومقدساته وقيمه وسيادة قراراته".