بالفيديو.. طفل يرقص بطريقة مدهشة بعد حصوله على قدم صناعي

يواجه بعض الأطفال مشاكل جسدية بعضها قد يعيق قدرتهم على الحركة، لكنهم لا يفقدون الأمل، الذي يكون تحقيقها مسألة وقت في كثير من الحالات.
وتمثل الأطراف الصناعية أمل لكل شخص يعاني من فقد أحد أطرافه، لأن تصميمها وصل إلى مرحلة متقدمة عالمية وأصبح بمقدور الشخص أن يستخدمها بكفاءة في القيام بغالبية المهام الحياتية الضرورية.
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطعا مصورا، قالت إنه لطفل يرقص بطريقة مدهشة بعد حصوله على ساق بديل، مشيرة إلى أنه يظهر مهارات لا تصدق في الرقص باستخدام الساق البديل، بينما تظهر الفرحة على وجهه.
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