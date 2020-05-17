الاستخبارات تلقي القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات والجريمة المنظمة في محافظة نينوى، الأحد، عن إلقاء القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مديرية الاستخبارات، ألقت القبض على أحد المتهمين في مدينة الموصل والذي يقوم بالترويج والمتاجرة بالعملة المزيفة".
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض علية بالجرم المشهود وبحوزته ١٩٤٠٠ الف دولار أمريكي مزور، وقد تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة".
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض علية بالجرم المشهود وبحوزته ١٩٤٠٠ الف دولار أمريكي مزور، وقد تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة".
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