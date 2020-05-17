بايرن ميونخ يُسعد أنصاره عن بُعد بثنائية في شباك يونيون

وحل الفريق البافاري ضيفًا على يونيون برلين، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الألماني.

وجاء هدف بايرن ميونخ الوحيد من ركلة جزاء، نفذها روبيرت ليفاندوفسكي بنجاح في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.



Advertisements

وظهر تأثير توقف النشاط الرياضي على مبارة الليلة، إذا كان أداء الفريقين شاحبًا خاصة في الشوط الأول.

وصعب يونيون برلين المباراة على بايرن ميونخ باعتماده على تكتيك دفاعي محكم مع الاعتماد على المرتدات.

وتحسن أداء بايرن ميونخ في الشوط الثاني نسبيًا، في المقابل قلت محاولات فريق العاصمة الألمانية لتهديد مرمى مانويل نوير.

وأضاف بنيامين بافارد، الهدف الثاني للفريق البافاري بعدما ترجم الركنية التي نفذها جوشوا كيميتش إلى هدف برأسية قوية في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.



وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 58 نقطة، في صدارة الدوري الألماني، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، أقرب ملاحقيه، فيمما توقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة، في المركز الثاني عشر.